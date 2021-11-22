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22.11.2021 15:45
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ Олег Матыцин сыграл в текбол с Габором Боршаньи

Текст: Максим Домчев
Глава Минспорта РФ Олег Матыцин провел встречу с президентом Международной федерации текбола Габором Боршаньи, а также они приняли участие в показательном матче.
Министр спорта РФ Олег Матыцин во время игры в текбол в Министерстве спорта РФ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Министр спорта РФ Олег Матыцин во время игры в текбол в Министерстве спорта РФ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Министр спорта РФ Олег Матыцин во время игры в текбол в Министерстве спорта РФ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

22 ноября прошла встреча Олега Матыцина и Габора Боршаньи, который возглавляет Международную федерацию текбола. В ходе общения глава Минспорта РФ отметил, что у этого вида спорта огромный потенциал, и заявил о том, что в нашей стране нужно создать сборную по этому виду спорта, которая выступала бы на международных турнирах.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Также Матыцин и Боршани приняли участие в выставочном матче, в котором также участвовал бывший футболист сборной России Алексей Смертин.

"Необходимо создать организацию в России, этот вопрос мы в ближайшее время обсудим. Думаю, что такая федерация будет создана. Мы заинтересованы в том, чтобы создать российскую команду, чтобы участвовать в международных соревнованиях", - приводит слова министра спорта ТАСС.

Текбол появился в 2014 году в Венгрии. Его создателями являются Габор Боршаньи и Виктор Хусар. В игре используется мяч, а также изогнутый стол. По мячу, как в футболе, можно бить всеми частями тела кроме рук.

Посол федерального проекта "Спорт - норма жизни", советник президента Российского футбольного союза Алексей Смертин (слева) и министр спорта РФ Олег Матыцин (в центре на дальнем плане) во время игры в текбол в Министерстве спорта РФ. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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