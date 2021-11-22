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22.11.2021 04:17
Рубрика: Спорт

Московское "Динамо" разгромило "Арсенал" и продолжают биться за чемпионство

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8615)
Столичное "Динамо" смело можно назвать одной из самых ярких команд первого круга чемпионата. В матче 15-го тура чемпионата России "бело-голубые" в эффектном стиле разгромили дома тульский "Арсенал" - 5:1.
"Динамо" одержало вторую победу подряд и завершило первый круг в топ-3 чемпионата. Фото: РИА Новости "Динамо" одержало вторую победу подряд и завершило первый круг в топ-3 чемпионата. Фото: РИА Новости
"Динамо" одержало вторую победу подряд и завершило первый круг в топ-3 чемпионата. Фото: РИА Новости

Первый круг динамовцы провели на удивление стабильно, практически без спадов. Да, были обидные домашние поражения от "Крыльев Советов" и "Нижнего Новгорода", но в целом команда Сандро Шварца держит планку.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с "Химками"

В матче с туляками судьба встречи была предрешена еще до перерыва: за 12 минут хозяева забили аж четыре мяча, во втором тайме - еще один. Гости ответили лишь одним голом, забитым в самой концовке. Как итог - крупная победа "Динамо", которое продолжает оставаться одним из главных конкурентов "Зенита" в битве за чемпионство.

- На протяжении 75-80 минут мы полностью владели инициативой, не давали сопернику никаких шансов. Забили великолепные мячи, доминировали. После пятого гола, к сожалению, немного успокоились, пропустили. Я очень доволен итогами первого круга, мы находимся на верном пути, - считает рулевой динамовцев Сандро Шварц.

В отличие от "бело-голубых", столичные армейцы не смогли порадовать своих болельщиков в домашней встрече с "Химками" (0:0). Более того - ЦСКА мог и вовсе остаться без очков, ведь с 15-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Бруно Фукса. Арбитр Владислав Безбородов не только показал красную карточку бразильскому защитнику, но и назначил пенальти. Впрочем, Кемаль Адеми с "точки" промахнулся.

Матч с "Химками" стал знаковым для легенды ЦСКА Игоря Акинфеева: эта игра была для него 800-й в карьере и 500-й в высшем дивизионе, чего ранее не удавалось добиться ни одному футболисту в России.

Ну а главным разочарованием стартовых 15 туров чемпионата, безо всяких споров, является московский "Спартак". Еще до назначения Руя Витории руководители "красно-белых" четко обозначили единственную цель в год столетия клуба - завоевание чемпионства. Но уже с начала сезона все пошло наперекосяк: в перерыве матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов об уходе объявил спортивный директор Дмитрий Попов, новичков, которых хотел Витория, так и не подписали, да и сам португалец отметился несколькими спорными решениями.

В матче с туляками динамовцы забили четыре мяча за 12 минут

В последнем матче первого круга спартаковцы, уступив "Краснодару" (1:2), продлили серию без побед во всех турнирах до семи встреч.

- В игре с "Краснодаром" ребята заслуживали большего. У нас были возможности забить больше, но подкачала реализация. Первый круг получился не таким, каким мы ожидали. Многие футболисты отсутствовали из-за повреждений и карточек - отсюда и такой результат. "Сейчас самое главное не паниковать и найти баланс", - считает Витория.

Вполне возможно, что выводить "Спартак" из кризиса будет уже не Витория. В последнее время в прессе усилились разговоры об интересе "красно-белых" к бывшему помощнику Антонио Конте Паоло Ваноли. Владелец московского клуба Леонид Федун уже встречался с итальянцем, но стороны пока взяли паузу. Если все так и дальше пойдет, Витория останется в команде до середины декабря, после чего уступит свое место Ваноли или другому специалисту.

- Слухи - это нормальная история для такого большого клуба. Пока что идут обычные разговоры, а там посмотрим, - отметил Витория.

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