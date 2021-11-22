Волейбольный "Зенит-Казань" прервал серию побед "Локо"

В чемпионате мужской волейбольной Суперлиги "Зенит-Казань" в столице Татарстана прервал затяжную серию побед новосибирского "Локомотива" - 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18).

Это был матч восьмого тура, а до этого железнодорожники, руководимые болгарином Пламеном Константиновым, выиграли семь встреч подряд.

Благодаря домашнему успеху ВК "Зенит-Казань" под началом бывшего либеро сборной России Алексея Вербова потеснил "Локо" с первой строчки таблицы. Сейчас по семь побед сразу у трех команд, но у казанцев 22 очка, в активе "Локо" - 21, у столичного "Динамо" - 18. По итогам "регулярки" лучшие два клуба напрямую выйдут в "Финал шести".

В прошедшем туре отметим рекорд сезона по личной результативности марокканского диагонального нападающего "Белогорья" Мохамеда Аль-Хачдади. Он набрал 39 очков в проигранном (2:3) гостевом матче с кемеровским "Кузбассом".