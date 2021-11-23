16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в медикаментозную кому

16-летний защитник МХК "Динамо" Валентин Родионов после операции введен в искусственную кому.

Во время матча Открытого первенства Москвы среди игроков 2005 года рождения между "Динамо" и ЦСКА, который состоялся 21 ноября, защитник бело-голубых Валентин Родионов потерял сознание на скамейке запасных и был доставлен в больницу, где ему была экстренно проведена операция.

В "Динамо" рассказали о самочувствии Родионова. Он продолжает находиться в Морозовской детской городской клинической больнице. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме.

Клуб оказывает полную поддержку игроку, к его лечению привлечены лучшие врачи города Москвы.