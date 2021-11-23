Ашот Хачатурянц единогласно избран главой футбольной Премьер-лиги

Сразу после новости об избрании Хачатурянца РПЛ представила концепцию развития на следующие несколько лет. Одни из главных задач - поддержка клубов в кризисных условиях, привлечение новой аудитории, работа с основным вещателем.
- На разработку и утверждение стратегии отведено три-четыре месяца. Клубы приняли проект и договорились подготовить предложения по концепции, - говорится в сообщении на сайте РПЛ.
Сам Хачатурянц отметил, что пока подвластная ему организация представила 20-30 процентов стратегии, которая пойдет на утверждение.
- Я на собрании сказал, как прошел аудит. Он был завершен за месяц, результаты для некоторых неожиданные. Мы понимаем, что делать дальше. Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама программа - серьезный документ, требующий согласования со всеми клубами лиги. В трехмесячный срок получим обратную связь, - заявил Хачатурянц.
Между тем в Премьер-лиге завершился первый круг. В лидерах турнира идет действующий чемпион страны питерский "Зенит", набравший 33 очка. Главным конкурентом "сине-бело-голубым" остается столичное "Динамо" (29 баллов).