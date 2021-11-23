Ашот Хачатурянц единогласно избран главой футбольной Премьер-лиги

Накануне на общем собрании российской Премьер-лиги (РПЛ) состоялись выборы президента организации. Ее главой на ближайшие пять лет избран председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Он был единственным зарегистрированным кандидатом.

Сразу после новости об избрании Хачатурянца РПЛ представила концепцию развития на следующие несколько лет. Одни из главных задач - поддержка клубов в кризисных условиях, привлечение новой аудитории, работа с основным вещателем.

- На разработку и утверждение стратегии отведено три-четыре месяца. Клубы приняли проект и договорились подготовить предложения по концепции, - говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Сам Хачатурянц отметил, что пока подвластная ему организация представила 20-30 процентов стратегии, которая пойдет на утверждение.

- Я на собрании сказал, как прошел аудит. Он был завершен за месяц, результаты для некоторых неожиданные. Мы понимаем, что делать дальше. Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама программа - серьезный документ, требующий согласования со всеми клубами лиги. В трехмесячный срок получим обратную связь, - заявил Хачатурянц.

Между тем в Премьер-лиге завершился первый круг. В лидерах турнира идет действующий чемпион страны питерский "Зенит", набравший 33 очка. Главным конкурентом "сине-бело-голубым" остается столичное "Динамо" (29 баллов).