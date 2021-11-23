Кулачные бои признаны видом спорта

Бои на кулаках официально признаны видом спорта в России. Курировать этот вид единоборств будет Федерация бокса России.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев на пресс-конференции. Он рассказал, что последние 2-3 года начали набирать популярность кулачные бои и именно Федерация бокса России должна контролировать это направление единоборств.

"Бокс зародился с кулачных боев на ярмарках и так далее. Наблюдая за этим направлением, мы приняли решение - кто как ни Федерация бокса России должна взять это под личный контроль. Хочется поблагодарить министерство спорта, которое нас поддержало. Данное заседание прошло более двух недель назад. И с 1 декабря мы официально начинаем проводить мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России", - приводит слова Щекутьева "Матч ТВ".

Он добавил, что особое внимание будет уделено медицинскому регламенту, бойцам предстоит дополнительно проходить углубленное обследование. Он ничем не отличается от действующего в профессиональном боксе.

"Также будет сделал отдельный рейтинг по весовым категориям, а также будет введен титул чемпиона страны. Федерация бокса России как и в профессиональном боксе, так и в кулачных боях готова к работе со всеми промоутерами. Федерация бокса России с 1 декабря официально запускает департамент кулачных боев", - добавил Щекутьев.