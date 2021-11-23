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23.11.2021 11:49
Рубрика: Спорт

Матвиенко: Призывы к бойкоту Олимпиады в Пекине недопустимы

Текст: Дмитрий Гончарук

Призывы к бойкотированию зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине недопустимы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля. 18 ноября президент США Джо Байден заявил на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, что в Вашингтоне рассматривают дипломатический бойкот Олимпиады.

"Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу. В частности, читаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, такие высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам.

Матвиенко уверена, что Олимпиада в Пекине пройдет на самом высоком уровне, учитывая целеустремленность и трудолюбие китайского народа.

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