Мбаппе и Неймар стали претендентами на звание игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на премию лучшему игроку мира 2021 года.

В список попали 11 человек, в том числе и прошлогодний триумфатор, форвард "Баварии" Роберт Левандовски. Его конкурентами на этот раз будут: Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе (все - "ПСЖ"), Жоржиньо, Н Голо Канте (оба - "Челси"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия"), Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

Призы также будут вручены лучшему тренеру и вратарю. Победители определятся путем голосования (с 22 ноября по 10 декабря) между наставниками и игроками сборных, а также журналистов. Церемония награждения пройдет в онлайн-режиме 17 января 2022 года.