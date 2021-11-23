Наш "Локо" начнет женскую Лигу чемпионов в Беларуси

Двадцать лучших клубов Европы со вторника по четверг стартуют на групповом этапе Лиги чемпионов. Участники, а среди них три представителя России, проведут в квартетах двухкруговые турниры по разъездной системе, определяя четвертьфиналистов.

За место в плей-офф побьются чемпион России "Локомотив" (Калининградская обл.), серебряный призер столичное "Динамо" и обладатель "бронзы" казанское "Динамо-Ак Барс". Состав групп с нашими командами: "А" - "Локомотив", "Жешув" (Польша), "Дрезднер" (Германия), "Прометей" (Украина); "С" - "Динамо" М, "Новара" (Италия), "Дукла" (Чехия), "Тюрк Хава Йоллары" (Турция); "D" - "Динамо-Ак Барс", "Фенербахче" (Турция), "Безье" (Франция), "Марица" (Болгария). В плей-офф выступят победители всех пяти квартетов и еще три команды, занявшие вторые места с лучшими показателями.

Недоумение вызывает соседство в четверке "А" команд из России и Украины. В отличие от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) не вносит в свой регламент пункт о распределении российских и украинских соперников по разным группам или парам плей-офф. Но ведь очевидно, что в текущей ситуации командам все равно придется выяснять отношения на нейтральных площадках. "Прометей" из города Днепр (ранее Днепропетровск) наряду с сербским клубом "Уб" выиграл квалификацию ЛЧ. Если бы в режиме разумной рокировки "Уб" отправили в группу "А" к "Локо", а "Прометей" - в квартет "Е" к итальянскому "Конельяно", венгерской "Ньиредьхазе" и польскому "Хемику", то со спортивной точки зрения ничего не изменилось бы. "Квалифаям" по определению уготована роль аутсайдеров в основном раунде.

В прошлом сезоне ни один из трех наших клубов не попал в плей-офф

Неповоротливость ЕКВ в этом вопросе привела к тому, что "Локо" и "Прометей" вынуждены были оперативно подыскивать нейтральные арены для встреч. Нашу команду выручил Минск, именно в столице Беларуси сегодня девушки с Балтики берут старт в Лиге чемпионов. Игра второго круга, где номинальным хозяином значится "Прометей", состоится в турецком Стамбуле.