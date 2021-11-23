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23.11.2021 18:25
Рубрика: Спорт

В Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 266(8617)
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде, который был последним этапом отбора на главный старт зимнего сезона - чемпионат мира в Абу-Даби. Турнир пройдет с 16 по 21 декабря.

Квалификационным, напомним, также был чемпионат Европы в Казани, где наша сборная заняла первое место в общем зачете с 11 золотыми наградами.

Фото: iStock
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В Питере выступали далеко не все лидеры команды, зато проявила себя молодежь. Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников считает, что наличие резерва - хороший знак. Программы "Я стану чемпионом!" и "Переходный состав" работают: вместе с конкуренцией растет и скамейка запасных.

- Около 30 спортсменов с высокими позициями в рейтинге в Питере не стартовали. Ребята, которые здесь соревновались, могут заменить многих лидеров, поэтому посмотрим, какой опыт они приобретут на чемпионате мира в Абу-Даби, - цитирует Сальникова пресс-служба ВФП. - Полагаю, будет всем интересно и, наверное, заставит лидеров мобилизоваться и найти силы на новый олимпийский цикл. Рассчитываем, что чемпионат мира покажет, на что способны те ребята, которые поедут, и, возможно, откроет новые имена.

Перед поездкой в Абу-Даби сборная России проведет сбор на базе "Озеро Круглое" - с 24 ноября по 14 декабря.

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