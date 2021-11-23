Болельщики проголосовали за игроков на Матч звезд КХЛ

Завершился первый этап голосования за игроков на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Матч звезд пройдет в январе в Челябинске в новом формате: хоккеисты будут поделены на команды по географическому признаку. В команду России попадут россияне, Северной Америки - канадцы и американцы, Скандинавии - шведы, финны и датчане, Евразии - все остальные.

Всего проголосовало 11 722 болельщика, и вот как распределились их голоса.

Евразия: вратарь - Алексей Колосов (Беларусь, "Динамо" Минск, 3777 голосов); защитник - Янис Якс (Латвия, "Сочи", 2544); нападающие - Илья Усов (Беларусь, "Динамо" Минск, 3146), Никита Михайлис (Латвия, "Барыс", 2927).

Северная Америка: вратарь - Эдди Паскуале (Канада, "Локомотив", 3262); защитник - Мэт Робинсон (Канада, СКА, 1540); нападающие - Корбэн Найт (Канада, "Авангард", 1670), Филипп Майе (Канада, "Металлург", 1287).

Россия: вратарь - Дмитрий Шикин ("Автомобилист", 1393); защитник - Григорий Панин ("Салават Юлаев", 1744); нападающие - Вадим Шипачев ("Динамо" Москва, 2397), Иван Николишин ("Амур", 1354).

Скандинавия: вратарь - Юха Метсола (Финляндия, "Салават Юлаев", 1632); защитник - Оливер Каски (Финляндия, "Авангард", 1297); нападающие - Тему Хартикайнен (Финляндия, "Салават Юлаев", 1866), Нико Оямяки (Финляндия, "Витязь", 1617).

На следующем этапе голосования по три полевых игрока в каждую команду выберут представители СМИ. Наконец, остальных игроков в команды добавит КХЛ. Каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и трех тренеров.