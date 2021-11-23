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23.11.2021 17:42
Рубрика: Спорт

Витория высказался о своей возможной отставке

Текст: Максим Домчев
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория накануне матча пятого тура группового раунда Лиги Европы против "Наполи" высказался о предстоящей встрече и своей возможной отставке.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В среду "красно-белые" принимают "Наполи" в ЛЕ. От результата этого матча зависит, сумеют ли москвичи продолжить борьбу за выход из группы или же останутся на последней строчке в таблице.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Витория ответил на главный вопрос, волнующий и болельщиков и противников клуба, - сохранит ли португальский специалист свой пост.

"С первого дня я работаю здесь с большой любовью к клубу. Моя миссия - готовить команду к следующей игре. Будущее - это то, что будет завтра. Уже много лет тренирую, имею титулы", - приводит РИА Новости слова Витории.

По словам наставника "Спартака", в завтрашней встрече смогут сыграть Руслан Литвинов и Зелимхан Бакаев, а вот Йоррит Хендрикс после травмы приступил к тренировкам.

Витория считает, что его команду ожидает непростой матч.

"Мы столкнемся с очень сильным соперником. Они с первых минут играют серьезно, будет сложная встреча. Нам надо сконцентрироваться на игре, ведь любые незначительные нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот", - сказал Витория.

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