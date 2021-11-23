Защитник Гавриков оформил первый дубль в НХЛ

В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ на счету российских хоккеистов шесть заброшенных шайб. "Коламбус" встречался с "Баффало" и командам удалось на двоих забросить 11 шайб. Чуть удачнее были хоккеисты "Блю Джэкетс", отличившиеся семь раз.

В составе победителей свой лучший матч в НХЛ провел российский защитник Владислав Гавриков, оформивший первый в карьере дубль. В нынешнем сезоне россиянин еще не забивал.

Точный бросок нападающего "Сан-Хосе" Александра Барабанова принес его команде победу в овертайме над "Каролиной" - 2:1. Россиянин в первом периоде покинул лед после жесткого силового приема, но вернулся и помог "акулам" победить. Для Барабанова эта шайба стала третьей в сезоне.

"Колорадо" со счетом 7:5 переиграл "Оттаву". У победителей одна из шайб на счету Валерия Ничушкина, а проигравший отличился Артем Зуб.

Гол российского нападающего Якова Тренина помог "Нэшвиллу" победить "Анахайм" - 3:2. Эта шайба стала для него третьей в нынешнем сезоне.