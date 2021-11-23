Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Новости

Вышел трейлер драмы "Последний нокаут" с Сергеем Безруковым 15:19
Посольство РФ: Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали 15:05
В Москве трамвай протаранил выехавшую на пути иномарку 14:59
Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 14:57
В Софии открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского 14:50
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как питаться во время пандемии 14:44
Президент России будет утверждать правила охраны Росгвардией важных объектов 14:37
Минтруд предложил убрать подпись главного бухгалтера из справки о заработке 14:36
Георгий Джикия признан футбольным "Джентльменом года-2021" 14:35
Патрушев заявил, что миллионы украинцев могут начать искать приют в других странах 14:32
В Роспотребнадзоре рассказали, на что смотреть при покупке сосисок 14:31
СКР возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом 14:29
Лавров: Никто не отреагировал на предложение России снять патентную защиту с вакцин 14:28
Умер советский композитор Рубен Алтунян 14:22
В Финляндии раскроют информацию о зарплатах на предприятиях 14:21
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию студентов 14:19
Депутат: США новыми санкциями продемонстрировали наплевательское отношение к Европе 13:52
S7 рассказала подробности ЧП с суицидом пассажира на рейсе из Египта 13:51
В "ВТБ Онлайн произошел сбой 13:48
Мельников предложил создать площадку для обсуждения проблем Евразии 13:48
ГИБДД отказывает в регистрации авто с допоборудованием от дилера. Так ли это? 13:47
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП 13:46
ЦБ направил в Генпрокуратуру более 2,2 тыс. заявлений о мошенниках в Сети 13:43
Минцифры запустит авторизацию через ЕСИА на сервисах "Яндекса" 13:36
В Хорватии озаботились соблюдением в Австрии основных свобод 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 14:02
Рубрика: Спорт

Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Текст: Максим Домчев
В молодежной сборной России по хоккею сменился главный тренер. Во вторник команду возглавил Сергей Зубов, сменивший на этом посту Олега Браташа.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

В октября Федерация хоккея России объявила о том, что возглавлявший "молодежку" Игорь Ларионов покидает свой пост. Его сменщиком стал Олег Браташ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Кошечкин установил уникальное достижение в отечественном хоккее

То решение вызвало неоднозначную реакцию у хоккейной общественности, а легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов и вовсе назвал уход своего бывшего партнера по сборной, ЦСКА и "Детройту" "безобразием и беспределом".

Новый наставник сборной Сергей Зубов прокомментировал свое назначение.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - приводит слова Зубова сайт ФХР.

Олег Браташ, который переведен на должность старшего тренера, прокомментировал назначение Зубова.

"Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех", - приводит слова Браташа РИА Новости.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
Защитник Гавриков оформил первый дубль в НХЛ

А вот Ларионов признался, что не понимает, что происходит в команде.

"Совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии излишни в этой ситуации", - сказал он.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею