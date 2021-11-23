Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею

В молодежной сборной России по хоккею сменился главный тренер. Во вторник команду возглавил Сергей Зубов, сменивший на этом посту Олега Браташа.

В октября Федерация хоккея России объявила о том, что возглавлявший "молодежку" Игорь Ларионов покидает свой пост. Его сменщиком стал Олег Браташ.

То решение вызвало неоднозначную реакцию у хоккейной общественности, а легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов и вовсе назвал уход своего бывшего партнера по сборной, ЦСКА и "Детройту" "безобразием и беспределом".

Новый наставник сборной Сергей Зубов прокомментировал свое назначение.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - приводит слова Зубова сайт ФХР.

Олег Браташ, который переведен на должность старшего тренера, прокомментировал назначение Зубова.

"Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов. На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех", - приводит слова Браташа РИА Новости.

А вот Ларионов признался, что не понимает, что происходит в команде.

"Совершенно не понимаю, что происходит. Комментарии излишни в этой ситуации", - сказал он.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.