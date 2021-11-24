Акинфеев исполнил песню про российский футбол в образе Боба Марли

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев предстал в образе легендарного музыканта Боба Марли и исполнил песню про российский футбол.

В сети появилось видео, на котором Акинфеев с дредами и в шапке, характерной для исполнителей в стиле регги, исполнил песню, сообщает "Комсомольская правда" "Это футбол, это наш футбол, и непонятно, будет ли гол", - спел 35-летний голкипер.

Ранее Акинфеев уже выступал в качестве певца, исполнив песню с лидером группы "Руки вверх" " Сергеем Жуковым, а также два раза снимался в клипах этого исполнителя.

В минувшем туре РПЛ Акинфеев провел свой 500-й матч за ЦСКА в чемпионатах России и 800-й во всех турнирах.