Ласицкене не включили в топ-5 лучших легкоатлеток

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в топ-5 претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира 2021 года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ласицкене включили в расширенный список, а в пятерку лучших попали Сифан Хассан из Нидерландов (бег на 5000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (бег на 1500 м), американка Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами), Юлимар Рохас из Венесуэлы (тройной прыжок) и представительница Ямайки Элейн Томпсон (бег на 100 м и 200 м, эстафета 4х100 м). Все они - олимпийские чемпионки Токио.

В этом году Мария Ласицкене также взяла "золото" Игр, победила в финале Бриллиантовой лиги с лучшим результатом мирового сезона. Но World Athletics не впервые как будто не замечает достижений трехкратной чемпионки мира.