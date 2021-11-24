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24.11.2021 22:16
Рубрика: Спорт

Назван состав женской гандбольной сборной России на ЧМ

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Тренерский штаб женской сборной по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой объявил состав на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 19 декабря в Испании.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Россия примет женский женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году

Вратари: Полина Каплина, Анастасия Лагина.

Полевые игроки: Полина Горшкова, Юлия Маркова, Юлия Манагарова, Ольга Фомина, Анастасия Илларионова, Екатерина Зеленкова, Антонина Скоробогатченко, Ольга Щербак, Ирина Корнеева, Елена Михайличенко, Вероника Никитина, Екатерина Ильина, Карина Сабирова, Валерия Кирдяшева, Милана Таженова, Ярослава Фролова.

Предстоящий турнир будет для наших экспериментальным. Впервые женскую команду везет тренер-женщина, плюс радикально обновился состав. Достаточно сказать, что в команде осталась лишь одна олимпийская чемпионка - Екатерина Ильина. Что вовсе не значит, что ЧМ будет проходным. Задача поставлена амбициозная - выйти в полуфинал.

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