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24.11.2021 16:24
Рубрика: Спорт

Саранск подаст заявку на проведение международной киберолимпиады

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Столица Мордовии вступила в борьбу за проведение международного турнира "Futurous - игры будущего". Он состоится в 2023 году и станет своеобразной киберолимпиадой, объединив в себе несколько направлений инновационных технологичных видов спорта.

Как заявил министр спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов, регион готовит заявку на включение в число городов-организаторов состязаний.

Фото: iStock
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По планам, соревнования будут проходить в трех-четырех городах-организаторах в течение девяти дней. Участие в них примут 1500 спортсменов и около 300 тысяч зрителей.

Напомним, что заявочную компанию турнира "Futurous - игры будущего" запустил на состоявшемся в сентябре IX Международном форуме "Россия - спортивная держава" вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко. Соревнования "Futurous - игры будущего" будут включать в себя несколько направлений: киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с инновационными, высокотехнологичными элементами.

Отбор городов-организаторов будет вестись на конкурсной основе, итоги планируется подвести в мае 2022-го. Одной из площадок проведения игр в столице республики может стать Универсальный спортивный зал, возведение которого практически завершено.

Следует отметить, что регион уже имеет опыт проведения крупных турниров по киберспорту. В Мордовии действует Федерация компьютерного спорта. В этом году во время празднования 20-летия канонизации Федора Ушакова в республике прошел Всероссийский турнир по игре "World of Warships", организованный компанией "Байтекс".

Справка "РГ"

На сегодня в России около 4 000 человек занимаются киберспортом профессионально. А количество фанатов киберспорта в стране составляет 15,4 миллиона человек.

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