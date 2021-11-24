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24.11.2021 22:14
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Сборная России приступила к тренировкам в Мадриде, где сыграет на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса. Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря.
Карен Хачанов считает, что у России отличная команда. Каждый способен внести вклад в общий результат. Фото: EPA Карен Хачанов считает, что у России отличная команда. Каждый способен внести вклад в общий результат. Фото: EPA
Карен Хачанов считает, что у России отличная команда. Каждый способен внести вклад в общий результат. Фото: EPA

К команде присоединился Даниил Медведев, который только что уступил в финале Итогового чемпионата ATP и не смог защитить прошлогодний титул. Но он, как и все ребята, рассчитывает на командную победу. Ведь наша сборная - фаворит в борьбе за главный приз. Сразу два теннисиста входят в топ-10: это вторая ракетка мира Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублев. В Мадриде также выступят серебряный призер Олимпиады в Токио Карен Хачанов и Аслан Карацев. Глава Федерации тенниса России и капитан сборной Шамиль Тарпищев отметил, что Аслан вышел на тот уровень, на котором находятся другие игроки. В запасе - Евгений Донской.

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Соперниками россиян в группе будут представители Эквадора и Испании. Испанцы, между прочим, действующие чемпионы. Но в этом году из-за травмы им не поможет Рафаэль Надаль. В предыдущем розыгрыше 2019 года мы дошли до полуфинала. Но Карен Хачанов напомнил, за это время многое изменилось.

- Мы - команда, поэтому на корт выйдет тот, кто будет лучше готов в конкретный день. Это долгий турнир, от группового этапа до финала нужно провести много матчей и потратить много сил. Каждый сможет внести свой вклад в результат, - цитирует Хачанова пресс-служба соревнований. - Среди участников много сильных команд: Сербия с Новаком Джоковичем, Испания из нашей группы, Италия, пусть даже без Маттео Берреттини, и, конечно же, США. Но мы верим в себя.

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Кстати, испанцы лишились еще одного опытного игрока - 19-й ракетки мира Роберто Баутиста-Агута, который снялся из-за повреждения мышц живота. Его заменит 45-й номер рейтинга Альберт Рамос-Виньолас. Капитан мужской сборной Испании Серхи Бругера также ждет очередного прорыва от победителя Next Gen Карлоса Алькараса.

- Если в вашей команде есть Надаль, вы сразу становитесь фаворитом любого турнира. Сейчас будем бороться без него. Как бы то ни было, у нас по-прежнему очень сильная команда, - отметил Бругера. - И теперь у нас есть новая, более молодая звезда, которая многое привносит в команду, - Карлос Алькарас.

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