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24.11.2021 22:10
Рубрика: Спорт

СКА прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После длинной череды неудач своих поклонников порадовал питерский СКА.

Команда с берегов Невы в гостях крупно обыграла "Нефтехимик" - 8:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард СКА Никита Гусев, в активе которого гол и три результативные передачи. По три очка в составе победителей набрали Кирилл Марченко (2+1) и Захар Бардаков (1+2). Дубль оформил Андрей Кузьменко.

Фото: РИА Новости
У молодежной сборной РФ по хоккею второй раз за месяц сменился наставник

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Валерий Брагин порадовался за игру своей команды:

- Действительно хороший матч с нашей стороны. Забили хорошие голы, неплохо действовали, большинство сработало, меньшинство. Цельный матч. Порадовали наши молодые воспитанники, предоставили им шанс, и они его использовали. Вертикаль СКА работает, мы это видим на деле.

Молодые хоккеисты добавили команде энергии. Будут ли они дальше играть?

Валерий Брагин: Полностью согласен. Они забросили первые две шайбы, провели хороший матч всей тройкой. Очень рад, что после командировки они приехали и здорово сыграли. Думаю, это звено останется.

Мичков тоже будет дальше в основе?

Валерий Брагин: Да, он в команде до сборов молодежной сборной.

Также добавим, что "Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:2. Тем самым казанцы продлили победную серию в КХЛ до пяти матчей.

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