СКА прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ

Команда с берегов Невы в гостях крупно обыграла "Нефтехимик" - 8:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард СКА Никита Гусев, в активе которого гол и три результативные передачи. По три очка в составе победителей набрали Кирилл Марченко (2+1) и Захар Бардаков (1+2). Дубль оформил Андрей Кузьменко.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Валерий Брагин порадовался за игру своей команды:
- Действительно хороший матч с нашей стороны. Забили хорошие голы, неплохо действовали, большинство сработало, меньшинство. Цельный матч. Порадовали наши молодые воспитанники, предоставили им шанс, и они его использовали. Вертикаль СКА работает, мы это видим на деле.
Молодые хоккеисты добавили команде энергии. Будут ли они дальше играть?
Валерий Брагин: Полностью согласен. Они забросили первые две шайбы, провели хороший матч всей тройкой. Очень рад, что после командировки они приехали и здорово сыграли. Думаю, это звено останется.
Мичков тоже будет дальше в основе?
Валерий Брагин: Да, он в команде до сборов молодежной сборной.
Также добавим, что "Ак Барс" обыграл рижское "Динамо" со счетом 4:2. Тем самым казанцы продлили победную серию в КХЛ до пяти матчей.