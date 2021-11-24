В российскую делегацию на Играх-2022 в Пекине войдут 450 человек

Состоялось заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Главным вопросом повестки была подготовка к зимним Олимпийским играм, которые пройдут с 4 по 20 февраля следующего года в Пекине.

Как рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, в российскую делегацию предварительно войдут 450 человек. 216 из них будут спортсмены.

"Довольно внушительная делегация, одна из крупнейших на Играх, - подчеркнул глава ОКР. - На данный момент прорабатываем заключительный этап подготовки. Он будет проходить в разных местах, в основном в российских городах - Красноярске, Новосибирске и Иркутске. Около 300 человек будут вылетать из Москвы, 107 полетят из Хабаровска чартером "Аэрофлота". Обратно все полетят прямыми рейсами из Пекина в Москву".

Один из ключевых вопросов касается вакцинации участников Олимпиады. Напомним, невакцинированным при въезде в Китай придется отбыть 21-дневный карантин. Как пояснил Поздняков, Международный олимпийский комитет подтвердил, что это правило не затронет несовершеннолетних членов российской команды. Таких в нашей сборной будет, исходя из предварительных списков, семеро: три фигуристки и четыре фристайлистки.

Скоро представят олимпийскую форму. Впервые в создании дизайна участвовали сами спортсмены

Кроме того, Станислав Поздняков анонсировал в ближайшее время презентацию формы, в которой наши олимпийцы отправятся в Пекин. Любопытная подробность: впервые в создании дизайна экипировки принимали участие спортсмены. "Надеюсь, она всем понравится".

В общении с журналистами президент ОКР отвечал на вопросы и более глобального характера. Например, прояснил позиции ОКР по поводу возможного дипломатического бойкота Игр-2022 со стороны некоторых стран-участников. "Я и мои коллеги абсолютно не приветствуем политические бойкоты, это нарушает целостность Олимпийских игр. Считаю, что такие бойкоты абсолютно бессмысленны", - подчеркнул Станислав Поздняков.