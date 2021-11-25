Футболисту "Спартака" Соболеву вручили в "Российской газете" приз за Фэйр Плей

Футболисту "Спартака" Александру Соболеву в редакции "Российской газеты" вручили приз от Европейского комитета Фэйр Плей "За образцовое поведение и храбрость".

Европейское движение Фэйр Плей (ЕДФП) объединяет около полусотни государств старого континента. Конечно, входит в него и наша страна, представленная национальным комитетом Фэйр Плей при Олимпийском комитете России.

Цель движения - не только распространение идей Фэйр Плей, но и их популяризация. И для этого каждый год Европейское движение на своей Генеральной Ассамблее рассматривает целый список заявок на награждение Почетными Дипломами Фэйр Плей. Не все представления находят понимание, некоторые отвергаются, как незначительные или не имеющие прямого отношения к честной игре. Это - своеобразное, но исключительно дружеское состязание, в котором побеждают самые благородные.

Российский комитет Фэйр Плей, президент ОКР Станислав Поздняков выделили поступок Александра из многих других, совершенных россиянами в прошлом году. Вместе с пресс-службой футбольного клуба "Спартак" было составлено подробное официальное представление для Европейского движения Фэйр Плей. В этом году Ассамблею принимала Вена. К сожалению, добраться до нее удалось не всем из-за ковидных ограничений. И поэтому мы волновались: как оценят в наше отсутствие российскую заявку на награду. Волнения оказались напрасны.

Нападающий московского "Спартака" и национальной сборной Александр Соболев - один из, можно сказать, европейских чемпионов этого конкурса. Его благородный поступок не мог не вызвать одобрения коллег-европейцев, признаться, не всегда благосклонно к нам относящимся. Однако жест 23-летнего москвича вызвал и одобрение, и понимание.

14 августа 2020 года спартаковцы встречались в матче Премьер-лиги с "Ахматом". Внезапно потеряв сознание, игрок грозненцев хорват Зоран Нижич рухнул на поле. Все произошло, как и бывает, настолько неожиданно, что даже медицинский персонал двух клубов отреагировал на случившееся не сразу. А Соболев мгновенно, не ожидая ни врачей, ни кареты скорой помощи, рванулся на помощь сопернику, оказав ему первую и столь необходимую медицинскую помощь.

Затем он сделал то, что обычно делают опытные доктора. Не дал Нижичу сомкнуть челюсти. Если бы не это, язык мог завалиться, трагедия витала в воздухе. А так обошлось без тяжелых последствий. Уже после этого в госпитале специалисты поставили диагноз: у хорвата сотрясение мозга.

А Соболев после игры признался: никогда медицинской помощи не оказывал. У форварда сработал рефлекс: мгновенно броситься на спасение не соперника, а коллеги по большому футболу, спасти жизнь.

С Дипломом за благородство тоже произошла целая история. Высланный из Вены, он затерялся где-то в пути. И после полуторамесячных поисков все же выплыл из необъятных почтовых недр. Справедливость должна торжествовать всегда.