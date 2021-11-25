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25.11.2021 18:40
Рубрика: Спорт

Год назад не стало Диего Марадоны

Текст: Максим Домчев
Ровно год назад, 25 ноября 2020 года, перестало биться сердце одного из самых ярких футболистов XX века - Диего Марадоны.

Внезапная смерть 60-летнего триумфатора чемпионата мира 1986 года для многих любителей футбола стала настоящей трагедией. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Яркая карьера игрока и тренера была постоянно связана со скандалами, после смерти страсти вокруг Марадоны не утихают. Аргентинская прокуратура надеется установить виновных в его гибели и наказать их, родственники никак не могут поделить имущество легендарного футболиста.

Фото: JORGE DURAN / AFP
Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником

В день смерти Марадоны своими эмоциями поделился игрок, которого многие считают его наследником. "Десятка" нынешней сборной Аргентины Лионель Месси признался, что до сих пор тяжело переживает смерть кумира миллионов.

"Не могу поверить, что прошел уже год. Прошло много времени, но я чувствую, как будто это произошло вчера. У меня в памяти остались самые лучшие воспоминания о тех днях, которые удалось провести рядом с ним. До сих пор кажется, что сейчас он появится на экране телевизора и выскажет свое мнение о чем-то. И тем невероятнее, что он не увидел триумф сборной Аргентины на Кубка Америки в этом году", - цитирует слова Месси Marca.

Расследование смерти продолжается

Смерть Марадоны вызвала широкий резонанс, и правоохранительные органы страны начали расследование, которое пока так и не завершилось наказанием виновных. Врачей, причастных к смерти легенды футбола подозревают в халатности, что они не смогли сделать все необходимое для спасения жизни пациента.

Фото: AP Photo/Eduardo Di Baia
Церковь в честь Марадоны открылась в Мексике

В итоге следствие обвинило большую группу медиков, которые отвечали за его лечение, в том, что они не спасли пациента, хотя все шансы на это у них были. Всем причастным могут грозить от 8 до 25 лет тюрьмы, если обвинению удастся доказать их вину. Впрочем, сами медики свою вину отрицают и списывают смерть Марадоны на его бурную жизнь, в которой присутствовали запрещенные вещества и алкоголь.

Кумир не забыт

На родине Марадоны он нем помнят. На улицах Буэнос-Айреса появились стены с изображением легендарного футболиста, его образ можно увидеть практически везде. Дом, в котором родился будущий обладатель "руки бога" признали историческим памятником, в память о нем даже назван перекресток.

В любом случае в Аргентине Марадона не забыт. Помнят его и в Неаполе, где аргентинец выступал за местный "Наполи". Недаром местный стадион теперь носит имя легендарного футболиста.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона