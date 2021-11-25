Новости

Врио главы МЧС провел срочное заседание по ЧП на шахте "Листвяжная" 12:04
Вакцину для подростков от COVID-19 защитят от подделок 12:03
Мишустин: Пришло время провести "Экспо" в России 11:59
Фрагмент ракеты Falcon прошел в пяти километрах от МКС 11:58
В Минске обвинили коллективный Запад в эскалации миграционного кризиса 11:44
В Минздраве заявили о снижении заболеваемости ВИЧ в России 11:39
Число погибших на шахте "Листвяжная" увеличилось до 11 человек 11:30
С 1 января вырастет кадастровая стоимость недвижимости в Москве 11:28
Экс-директора ФК "Тамбов" заподозрили в мошенничестве 11:28
Гарри Бардин стал почетным гражданином Оренбурга 11:15
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем 11:15
СК возбудил уголовное дело против треш-блогера из Москвы 11:01
В Кузбассе при аварии на шахте погибли 6 человек 11:01
Хаяо Миядзаки рассказал о своем последнем мультфильме 11:00
Иммунитет после вакцины "Спутник М" сформировался у 93,2% подростков 10:59
Особняк из фильма "Дом Гуччи" сдадут в аренду на одну ночь 10:56
В Екатеринбурге 103-летняя пациентка победила коронавирус 10:56
Фальков: Все больше абитуриентов стремятся связать свою жизнь с медициной 10:49
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск 10:34
Психотерапевт дал советы, как избежать стресса в "Черную пятницу" 10:34
В Кузбассе среди пропавших на шахте 48 горняков есть погибшие 10:33
ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса 10:30
ЧП на шахте "Листвяжная" срочно обсудят на правкомиссии 10:26
СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе 10:22
Более 30 мигрантов погибли при аварии лодки у берегов Франции 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 11:28
Рубрика: Происшествия

Экс-директора ФК "Тамбов" заподозрили в мошенничестве

Текст: Татьяна Ткачёва

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова.

СМИ: Тесть Кокорина напал на человека в Подмосковье

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в УМВД по Тамбовской области. Ранее Худяков был задержан оперативниками в московском регионе и доставлен в Тамбов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Павел Худяков был спортивным директором ФК "Тамбов" с момента его основания в 2013 году до фактического расформирования в мае 2021-го. Затем возглавил футбольный клуб "Кубань".

В сезоне 2019/2020 "Тамбов" играл в Российской премьер-лиге и занял в чемпионате последнее место. У организации, которая получала субсидию из регионального бюджета, были крупные финансовые проблемы. В октябре 2021 года клуб был признан банкротом.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Тамбов" Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов