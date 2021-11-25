Экс-директора ФК "Тамбов" заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего спортивного директора футбольного клуба "Тамбов" Павла Худякова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в УМВД по Тамбовской области. Ранее Худяков был задержан оперативниками в московском регионе и доставлен в Тамбов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Павел Худяков был спортивным директором ФК "Тамбов" с момента его основания в 2013 году до фактического расформирования в мае 2021-го. Затем возглавил футбольный клуб "Кубань".

В сезоне 2019/2020 "Тамбов" играл в Российской премьер-лиге и занял в чемпионате последнее место. У организации, которая получала субсидию из регионального бюджета, были крупные финансовые проблемы. В октябре 2021 года клуб был признан банкротом.