В нижегородской "Академии" прошел второй этап Кубка детской мотошколы

В нижегородской "Академии" завершился второй этап Кубка детской мотошколы. Десятки детей от 5 до 16 лет показали все, чему их учили на тренировках: держать нервы в узде, мгновенно и правильно реагировать на ситуацию, грамотно "закладываться" в повороты, сохранять баланс и так далее.

Яркая звездочка команда Chrome Racing при "Академии" - абсолютный чемпион России сезона в классе Supersport 300 международной серии "Моторинг" Анастасия Белякова - скоро едет в Испанию на отбор чемпионата Европы по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Если попадет в первую двадцатку, то попадет и на чемпионат.

Во внутреннем чемпионате "Академии" она безусловный фаворит, на которого равняются и девчонки, и мальчишки. В заезде "Sport" не обошлось без двойной интриги: Настя шла первой, а Саша Педан - третьей, но они синхронно упали - Настю занесло на повороте, а у Саша ушло переднее колесо. За шесть кругов Анастасия все-таки настигла лидера гонки Яна Воронова, но опередить его не успела, показав при этом рекорд трассы - 23,08 секунды. Саша, несмотря на падение, сумела прийти третьей.

Как обычно лихо ехал шестилетний Даниил Карзаев - сын основателя "Академии", многократного чемпиона российских шоссейно-кольцевых мотогонок Владимира Карзаева. Даниил взял золото в классах "Pitbike Mini" и "Mini Moto" и бронзу в классе "Mini GP". В класс "Pitbike" самым быстрым был Артем Прянишников, в "Mini GP" - Анастасия Белякова.

Кстати, семейные династии здесь - не редкость. Так, вместе с Настей Беляковой выступает ее папа - Евгений Беляков, в школе занимается Нелли Василевская - сестра Ильи Василевского, в свое время победившего чуть ли не во всех всероссийские заездах в своем классе. Сейчас Илья учится в колледже.

-На таких соревнованиях наши юные гонщики оттачивают мастерство перед крупными соревнованиями. А еще такие гонки привлекают внимание зрителей - вы сами видите, сколько здесь эмоций, зрелищности, борьбы, - поделился Владимир Карзаев. - Я верю, что когда-нибудь шоссейно-кольцевые мотогонки станут у нас так же популярны, как, например, в Испании. Кстати, этот вид спорта можно и нужно монетизировать - надеюсь, что спонсоры и власти придут к этой мысли.

Сама же мотошкола "Академия" чувствует себя неплохо - деньги на поддержку тренировочной базы идут от проката картинга - и готова поделиться своим опытом с другими регионами, где есть желание энтузиастов и база для создания подобных школ. Ведь чем больше таких школ будет по всей стране, тем шосссейно-кольцевые мотогонки будут становиться более популярными, а значит и коммерчески выгодными.

В регионах России есть потенциал для развития детских школ и соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам (ШКМГ), особенно в регионах с историей развития технических видов спорта. Все большее участие региональных спортсменов только украсит российские соревнования по ШКМГ.

Понятно, что обеспечить подготовку детей на столичном уровне сложно. Возможным решением могло бы быть объединение в альянс энтузиастов в регионах, хотя бы для проведения межрегиональных соревнований.