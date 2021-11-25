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25.11.2021 21:32
Рубрика: Спорт

В Сочи решится судьба путевок в финал Гран-при

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
В пятницу в Сочи стартует российский этап Гран-при. Поскольку это шестой и последний турнир серии, то любителей фигурного катания ждут интригующие выходные. На льду арены "Айсберг" решится судьба путевок в финал Гран-при, который пройдет 9-12 декабря в Осаке.
Камила Валиева Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Камила Валиева Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Камила Валиева Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Напомним, что в Японии выступит шестерка сильнейших фигуристов в каждом виде программы. Участники выступают на двух этапах и набирают там очки: за первое место - 15 баллов, за второе - 13, за третье - 1. При равенстве очков повлиять на исход могут дополнительные показатели вроде баллов за программы.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Гран-при по фигурному катанию в Токио пройдет без Александры Трусовой

В турнире одиночниц в Сочи увидим Камилу Валиеву, Елизавету Туктамышеву и Майю Хромых. Вся тройка может отобраться в финал. В списке уже Анна Щербакова и японка Каори Сакамото, выигравшая домашний Гран-при в отсутствие травмированных Александры Трусовой и Дарьи Усачевой, взявших "золото" и серебро" на "Скейт Америка". Полностью российского финала не получится, но в Осаку также скорее всего отправится Алена Косторная.

У кого еще есть шанс попасть в Японию из участников сочинского старта? Это чемпионы мира в парах и танцах на льду Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Виктория Синицина - Никита Кацалапов, одиночники Михаил Коляда и Евгений Семененко.

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