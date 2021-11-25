СМИ: Алексей Миранчук получил предложения от "Зенита" и двух клубов Серии А

У полузащитника сборной России и итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука есть три предложения от других клубов, в том числе и из России.

Как сообщает в Twitter журналист Даниэле Лонго, в услугах полузащитника сборной России заинтересованы два клуба из Италии - "Торино" и "Дженоа", а также лидер РПЛ - "Зенит".

Ранее в СМИ появлялась информация, что Миранчук может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, однако руководство "Аталанты" заявляло, что игрок останется в клубе.

Причиной ухода российского футболиста станет недостаток игровой практики. В нынешнем сезоне он провел на поле всего 215 минут во всех турнирах, сыграв в восьми матчах. На счету Миранчука голевая передача.

Также итальянские СМИ утверждают, что покинет "Фиорентину" еще один футболист из России - Александр Кокорин. Сообщается, что в его услугах заинтересованы клубы из России и Катара.