СМИ: Рангник возглавит "Манчестер Юнайтед" до конца сезона

Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник, по данным британских СМИ, станет главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Фото: AP Photo/Jens Meyer
По данным издания The Athletic, после увольнения Уле-Эйнара Сульшера руководство "Манчестер Юнайтед" провело переговоры с Рангником.
Сообщается, что немецкому специалисту было предложено возглавить команду до окончания нынешнего сезона, после чего он покинет этот пост, но продолжит работу в структуре клуба.
Теперь "МЮ" ждет ответа руководства "Локомотива" - согласятся ли в клубе отпустить Рангника в Англию или нет.
Немец работает в московской команде с лета нынешнего года. В его обязанности входит стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работа вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.