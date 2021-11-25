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25.11.2021 20:45
Рубрика: Спорт

СМИ: Рангник возглавит "Манчестер Юнайтед" до конца сезона

Текст: Максим Домчев
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник, по данным британских СМИ, станет главным тренером "Манчестер Юнайтед".
Фото: AP Photo/Jens Meyer Фото: AP Photo/Jens Meyer
Фото: AP Photo/Jens Meyer

По данным издания The Athletic, после увольнения Уле-Эйнара Сульшера руководство "Манчестер Юнайтед" провело переговоры с Рангником.

Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости
"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера

Сообщается, что немецкому специалисту было предложено возглавить команду до окончания нынешнего сезона, после чего он покинет этот пост, но продолжит работу в структуре клуба.

Теперь "МЮ" ждет ответа руководства "Локомотива" - согласятся ли в клубе отпустить Рангника в Англию или нет.

Немец работает в московской команде с лета нынешнего года. В его обязанности входит стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работа вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

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