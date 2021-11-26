Журналистам показали закулисье стадиона "Екатеринбург Арена"

Накануне заключительного матча сезона "Урал" - "Сочи" блогерам и журналистам показали, как стадион "Екатеринбург Арена" готовится ко встрече со спортсменами.

Оказалось, в раздевалках не только переодеваются в форму. На "Екатеринбург Арене" это внушительное пространство с разными отсеками: тренерская, комната администратора с запасными вещами, медкабинет, массажная комната, разминочная зона с искусственным грунтом.

Последняя нужна больше для холодного периода года. Но также отдельная разминочная нужна для того, чтобы держать в порядке игровое поле. По словам главного агронома стадиона Павла Куприянова, за 40 минут разминки полю наносится больше урона, чем за 90 минут игры.

Достопримечательность этого сектора - гостевая раздевалка. В ней во время Чемпионата Мира 2018 года в игре с Перу располагалась сборная Франции, которая спустя полторы недели выиграла мундиаль. Перед входом в помещение даже разместили памятную табличку, а в самой раздевалке сохранена история рассадки французов - напротив каждого места сделали надпись.

В аппаратной в день матча работает восемь человек. Они управляют звуком, светом и экранами всего стадиона.

Показали журналистам и "Губернаторскую ложу" - это зона VVIP (Very VIP). Повышенный уровень комфортности тут заключается в том, что матч тут можно смотреть вживую и по телевизору, который дублирует самые главные моменты игры.

Самая интересная часть - поле с живой травой. Даже сейчас, когда на Урал пришли минусовые температуры, она зеленая и крепкая. Поле на стадионе в Екатеринбурге - гибридное. То есть, зеленая трава тут соседствует с искусственными нитями, которые нужны для большой крепости газона.

Каждому матчу предшествует долгий процесс ухода - траву надо стричь, постоянно проветривать (зимой она находится под защитным материалом, но если оставить его больше, чем на три дня, могут начать развиваться болезни). Зимой траву подсвечивают - специальными лампами, которые распределяют свет равномерно, а не только прямо под собой. Солнце по подсчетам специалистов, достает только до 20 процентов площади. И, естественно, несмотря на то, что трава укрыта, с "одеяла" тоже нужно убирать снег.

По словам главного агронома, трава на поле растет многолетняя. Однако со временем заменять растения все равно надо, чтобы площадка соответствовала требованиям спортивных комиссий.