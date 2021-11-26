Синицина - Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России

Российские фигуристы, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритм-танца на шестом этапе Гран-при, который стартовал в Сочи.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с ритмическим танцем на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости