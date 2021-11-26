Синицина - Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России

Российские фигуристы, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство после ритм-танца на шестом этапе Гран-при, который стартовал в Сочи.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия) выступают с ритмическим танцем на VI этапе Кубка мира по фигурному катанию в Сочи. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Синицина и Кацалапов набрали за свое выступление 86,81 балла, опередив итальянцев Шарлен Гиньяр - Марко Фабри (79,56) и канадцев Лоуренс Фурнье Бодри - Николая Соренсена (76,39).
Еще два российских дуэта расположились на шестом и восьмом местах. Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин получили 71,95 балла, Елизавета Худайбердиева - Егор Базин - 71,05 бала.
Напомним, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов уже одержали победу на Гран-при Японии.