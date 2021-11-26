Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин

В возрасте 95 лет скончался легендарный советский журналист и тренер Герман Зонин.

Герман Зонин в качестве футболиста выступал за ленинградские клубы "Динамо" и "Трудовые резервы" на позициях защитника и полузащитника. После того, как завершил игровую карьеру, стал тренером.

В 1972 году в качестве главного тренера привел луганскую "Зарю" к победе в чемпионате СССР. В 1973 году возглавил ленинградский "Зенит", который в 1976 году был близок к тому, чтобы попасть в тройку призеров чемпионата страны.

Среди тех, кто заиграл под руководством Зонина - Анатолий Давыдов, Вячеслав Мельников, Николай Ларионов, Владимир Клементьев, которые в 1984 году стали чемпионами СССР.

Под руководство Германа Зонина сборная СССР провела три матча. Он - заслуженный заслуженный тренер СССР, РСФСР и Украины, кандидат педагогических наук.