В продаже появились карты "Тройка" с портретами российских пловцов

Портреты российских пловцов Евгения Рылова, Климента Колесникова, Ивана Гирева, Мартина Малютина, Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева и Александра Красных, успешно выступивших на Олимпийских играх в Токио, появились на эксклюзивных картах "Тройка".

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерацией плавания, это совместный проект ВФП и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы при поддержке Олимпийского комитета России.

Напомним, что в Токио Евгений Рылов завоевал для нашей сборной первое за 25 лет олимпийское золото. Больше того, он стал абсолютным чемпионом Игр в плавании на спине, выиграв заплывы на 100 и 200 м.

Климент Колесников на своей дебютной Олимпиаде взял серебро и бронзу. Еще одну серебряную медаль в копилку положили Евгений Рылов, Иван Гирев, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных, финишировав вторыми в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Тематические карты "Тройка" для всех поклонников плавания доступны в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена и на станциях внутри нее.