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26.11.2021 16:15
Рубрика: Спорт

В продаже появились карты "Тройка" с портретами российских пловцов

Текст: Анна Козина
Фото: Антон Гердо Фото: Антон Гердо
Фото: Антон Гердо

Портреты российских пловцов Евгения Рылова, Климента Колесникова, Ивана Гирева, Мартина Малютина, Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева и Александра Красных, успешно выступивших на Олимпийских играх в Токио, появились на эксклюзивных картах "Тройка".
Евгений Рылов и его тренер - о качествах, необходимых чемпиону

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерацией плавания, это совместный проект ВФП и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы при поддержке Олимпийского комитета России.

Напомним, что в Токио Евгений Рылов завоевал для нашей сборной первое за 25 лет олимпийское золото. Больше того, он стал абсолютным чемпионом Игр в плавании на спине, выиграв заплывы на 100 и 200 м.

Климент Колесников на своей дебютной Олимпиаде взял серебро и бронзу. Еще одну серебряную медаль в копилку положили Евгений Рылов, Иван Гирев, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Александр Красных, финишировав вторыми в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Тематические карты "Тройка" для всех поклонников плавания доступны в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена и на станциях внутри нее.

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