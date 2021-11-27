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27.11.2021 23:01
Рубрика: Спорт

Александр Емельяненко проиграл Сантосу удушающим приемом в первом раунде

Текст: Максим Домчев
В субботу в Сыктывкаре прошел турнир AMC Fight Nights 106, в главном поединке которого встречались россиянин Александр Емельяненко и представитель Бразилии Марсио Сантос. Накануне боя соперники провели традиционную словесную битву, в который каждый пообещал победить.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

"Я думаю, ничего абсолютно он мне противопоставить не может", - заявил Емельяненко, отметивший, что бразилец, выступающий в более легкой весовой категории, накануне поединка заметно увеличил свою массу.

Фото: AP Photo/Leo Correa
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"Я шокирую мир и нокаутирую Емельяненко", - был ответ Сантоса.

Сам поединок, к сожалению, получился скоротечным. Испытывавший серьезные и хорошо всем известные проблемы Емельяненко пока далек от той формы, в которой он был в лучшие годы. Сантос превосходил его в скорости и с радостью согласился на "предложение" россиянина перейти в партер.

Тут то бразилец и провел удушающий прием, а Емельяненко был вынужден капитулировать.

После боя россиянин попросил соперника о проведении реванша и Сантос ответил согласием. Остается надеяться, что на этот раз Александр Емельяненко сумеет провести полноценную подготовку.

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