Александр Емельяненко проиграл Сантосу удушающим приемом в первом раунде

"Я думаю, ничего абсолютно он мне противопоставить не может", - заявил Емельяненко, отметивший, что бразилец, выступающий в более легкой весовой категории, накануне поединка заметно увеличил свою массу.
"Я шокирую мир и нокаутирую Емельяненко", - был ответ Сантоса.
Сам поединок, к сожалению, получился скоротечным. Испытывавший серьезные и хорошо всем известные проблемы Емельяненко пока далек от той формы, в которой он был в лучшие годы. Сантос превосходил его в скорости и с радостью согласился на "предложение" россиянина перейти в партер.
Тут то бразилец и провел удушающий прием, а Емельяненко был вынужден капитулировать.
После боя россиянин попросил соперника о проведении реванша и Сантос ответил согласием. Остается надеяться, что на этот раз Александр Емельяненко сумеет провести полноценную подготовку.