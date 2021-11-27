Грищук о Непомнящем и Карлсене: Игроки явно не в идеальной форме

Корреспондент "РГ" сразу после завершения партии взяла экспресс-интервью у российского гроссмейстера Александра Грищука.

- Александр, каковы ваши впечатления от первой партии матча?

Грищук: Нормальная гроссмейстерская партия. Далеко не идеальная, оба соперника допускали неточности. Но оценка позиции весомо не отклонялась от равенства ни в один момент.

- Как полагаете, пока рано об этом говорить, или же дебютное направление матча обозначено?

Грищук: Да, думаю, Магнус подготовил вариант Маршалла (в испанской партии - прим. ред.) на весь матч.

- Вы сказали, что с обеих сторон были допущены неточности. На ваш профессиональный взгляд, может быть, игроки экономят силы в начале дистанции?

Грищук: Игроки явно не в идеальной форме, но нельзя сказать, что прямо в плохой. Силы никто точно не экономил.