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27.11.2021 07:58
Рубрика: Спорт

Грищук о Непомнящем и Карлсене: Игроки явно не в идеальной форме

Текст: Анна Каляева (Дубай)
В Дубае сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.
Гроссмейстер Александр Грищук. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Гроссмейстер Александр Грищук. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гроссмейстер Александр Грищук. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Корреспондент "РГ" сразу после завершения партии взяла экспресс-интервью у российского гроссмейстера Александра Грищука.

- Александр, каковы ваши впечатления от первой партии матча?

Грищук: Нормальная гроссмейстерская партия. Далеко не идеальная, оба соперника допускали неточности. Но оценка позиции весомо не отклонялась от равенства ни в один момент.

Фото: Анна Каляева
Ян Непомнящий: Ничьей мало. Хочется большего

- Как полагаете, пока рано об этом говорить, или же дебютное направление матча обозначено?

Грищук: Да, думаю, Магнус подготовил вариант Маршалла (в испанской партии - прим. ред.) на весь матч.

- Вы сказали, что с обеих сторон были допущены неточности. На ваш профессиональный взгляд, может быть, игроки экономят силы в начале дистанции?

Грищук: Игроки явно не в идеальной форме, но нельзя сказать, что прямо в плохой. Силы никто точно не экономил.

Спорт Шахматы