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27.11.2021 22:14
Рубрика: Спорт

"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью, забив на двоих шесть мячей

Текст: Максим Домчев

Подмосковные "Химки" и "Краснодар" в матче 16-го тура РПЛ сыграли вничью. Команды сумели отличиться по три раза.

Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"
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Гости сумели открыть счет уже в дебюте встречи. Отличился полузащитник сборной Швеции Виктор Классон. Отличный шанс увеличить разницу в счете гости получили в середине первого тайма, но футболист сборной Польши, с которой сборной России предстоит в марте провести стыковой матч за выход на ЧМ-2022, Гжегож Крыховяк, не смог реализовать пенальти.

После перерыва химчане сумели не только отыграться, но и повести в счете после голов Эльмира Набиуллина и Дениса Глушакова. "Краснодар" ответил на это точным ударом Реми Кабелла.

В концовке "Химки" вышли вперед благодаря голу Александра Долгова, но Владимир Ильин помог краснодарцам уйти от поражения. Ничья - 3:3.

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