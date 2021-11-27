Камила Валиева с тремя рекордами мира выиграла Гран-при России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева одержала победу на шестом этапе Гран-при, который проходит в Сочи на олимпийской арене "Айсберг". Елизавета Туктамышева - вторая, Майя Хромых - третья.

Валиева исполнила в произвольной программе три четверных прыжка и аксель в 3,5 оборота и побила собственные мировые рекорды, установленные на "Скейт Кэнада", где сделала два квада и триксель. В произвольной программе новое достижение теперь равняется 185,29 балла, по сумме двух прокатов - 272,71 балла. Напомним, что вчера 15-летняя ученица Этери Тутберидзе также обновила рекорд в короткой программе - 87,42 балла.

Второе место в Сочи заняла чемпионка мира и Европы 2015, серебряный призер чемпионата мира 2021 Елизавета Туктамышева (149,13 и 229,23 балла соответственно)

Еще одна ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых стала третьей, исполнив в произвольной программе два четверных прыжка - в каскаде и сольный, но с ошибкой. Хромых набрала за прокат 154,97 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и 219,69 балла в сумме за два выступления.