Карлсен не смог обыграть Непомнящего белыми во второй партии

Вторая партия матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим также завершилась вничью.
Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
В субботу в Дубае сыграна вторая партия в матче за мировую шахматную корону, в котором встречаются действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.
Во второй партии белыми играл Карлсен. Однако преимущество первого хода ему не помогло - на 58-м ходу была зафиксирована ничья.
После двух партий счет в матче равный - 1:1.
В воскресенье состоится третья партия, российский претендент в ней будет играть белыми фигурами.