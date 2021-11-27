Карлсен не смог обыграть Непомнящего белыми во второй партии

Вторая партия матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим также завершилась вничью.

В субботу в Дубае сыграна вторая партия в матче за мировую шахматную корону, в котором встречаются действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.

Во второй партии белыми играл Карлсен. Однако преимущество первого хода ему не помогло - на 58-м ходу была зафиксирована ничья.

После двух партий счет в матче равный - 1:1.

В воскресенье состоится третья партия, российский претендент в ней будет играть белыми фигурами.