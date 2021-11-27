Латыпов стал седьмым в первой гонке Кубка мира, перепутав финишный створ

В субботу мужчины соревновались в индивидуальной гонке на 20 км. Победу в ней праздновал норвежец Стурла Легрейд, сумевший не допустить промахов на огневых рубежах и показавший результат 51 минута и 4 секунды.
Второе время у его соотечественника Тарье Бе, проигравшего почти минуту. При это он допустил сразу два промаха. Бронза досталась французу Симону Дестье, отставшему на минуту.
Мог в этой гонке рассчитывать на место в тройке россиянин Эдуард Латыпов, но на последнем круге он перепутал финишный створ и отправился на огневой рубеж. Ему пришлось возвращаться обратно, в результате чего было потеряно немало времени. В итоге Латыпов стал седьмым, проиграв минуту и 36,5 секунды.
Больше никто из россиян не смог попасть в первую десятку. Лучший из них - Карим Халили - показал лишь 26-й результат.