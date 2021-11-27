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27.11.2021 19:07
Рубрика: Спорт

Латыпов стал седьмым в первой гонке Кубка мира, перепутав финишный створ

Текст: Максим Домчев
Победой норвежца Стурлы Легрейда завершилась гонка на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону. Претендовавший на место на подиуме россиянин Эдуард Латыпов на финише перепутал створ, уехав на огневой рубеж.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

В субботу мужчины соревновались в индивидуальной гонке на 20 км. Победу в ней праздновал норвежец Стурла Легрейд, сумевший не допустить промахов на огневых рубежах и показавший результат 51 минута и 4 секунды.

Фото: AP Photo/Darko Bandic
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Второе время у его соотечественника Тарье Бе, проигравшего почти минуту. При это он допустил сразу два промаха. Бронза досталась французу Симону Дестье, отставшему на минуту.

Мог в этой гонке рассчитывать на место в тройке россиянин Эдуард Латыпов, но на последнем круге он перепутал финишный створ и отправился на огневой рубеж. Ему пришлось возвращаться обратно, в результате чего было потеряно немало времени. В итоге Латыпов стал седьмым, проиграв минуту и 36,5 секунды.

Больше никто из россиян не смог попасть в первую десятку. Лучший из них - Карим Халили - показал лишь 26-й результат.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022