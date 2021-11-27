Латыпов стал седьмым в первой гонке Кубка мира, перепутав финишный створ

Победой норвежца Стурлы Легрейда завершилась гонка на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону. Претендовавший на место на подиуме россиянин Эдуард Латыпов на финише перепутал створ, уехав на огневой рубеж.

В субботу мужчины соревновались в индивидуальной гонке на 20 км. Победу в ней праздновал норвежец Стурла Легрейд, сумевший не допустить промахов на огневых рубежах и показавший результат 51 минута и 4 секунды.

Второе время у его соотечественника Тарье Бе, проигравшего почти минуту. При это он допустил сразу два промаха. Бронза досталась французу Симону Дестье, отставшему на минуту.

Мог в этой гонке рассчитывать на место в тройке россиянин Эдуард Латыпов, но на последнем круге он перепутал финишный створ и отправился на огневой рубеж. Ему пришлось возвращаться обратно, в результате чего было потеряно немало времени. В итоге Латыпов стал седьмым, проиграв минуту и 36,5 секунды.

Больше никто из россиян не смог попасть в первую десятку. Лучший из них - Карим Халили - показал лишь 26-й результат.