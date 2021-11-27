Набравший четыре очка Капризов обновил рекорд "Миннесоты"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" разгромила "Виннипег" - 7:1. Нападающий Кирилл Капризов второй раз в карьере набрал четыре очка.

"Миннесота" уже в дебюте встречи открыла счет, постепенно наращивая преимущество. К середине матча она вела в счете с разницей в пять шайб. Капризов в этой встрече был лучшим в составе своей команды. Сначала он трижды ассистировал партнерам, а затем забросил седьмую шайбу в ворота "Виннипега".

KIRILL TOO QUICK pic.twitter.com/hMNXemOUKy — Minnesota Wild (@mnwild) November 26, 2021

Таким образом, россиянин второй раз в карьере смог набрать четыре очка в одном матче. Также голевая передача в активе защитника Дмитрия Куликова.

В 20 матчах нынешнего сезона на счету 24-летнего Капризова 22 очка - 6 шайб и 16 передач. Россиянин обновил клубный рекорд, принадлежавший Марьяну Габорику - 21 очко в 20 встречах.