Новости

Панарин обошел Ларионова по числу заброшенных шайб в НХЛ 01:01
УНИКС обыграл "Црвену Звезду" в Евролиге с разницей в "+20" 00:42
Захарова назвала чудовищным высказывание Зеленского о "не людях" 00:32
367 174 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 00:04
Шойгу оценил военно-информационную работу 26.11.2021
США ограничат въезд гражданам восьми африканских стран из-за нового штамма вируса 26.11.2021
Зоран Лукич: Сказал ребятам, порадуемся, когда обыграем еще и Исландию 26.11.2021
В Telegram появится функция только для владельцев iPhone 26.11.2021
Минюст внес в список иностранных агентов главреда Sota.Vision 26.11.2021
Семнадцать французских полицейских ранены в ходе беспорядков на Мартинике 26.11.2021
Какие страны ввели ограничения на авиасообщение со странами Африки 26.11.2021
Пилотный проект по tax free продлен до конца 2022 года 26.11.2021
В Росреестре рассказали, зачем вносить электронную почту в ЕГРН 26.11.2021
Минюст дополнил список иностранных агентов "Нобелевским призывом" 26.11.2021
Валиева посвятила выступление в Сочи памяти своей бабушки 26.11.2021
ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон 26.11.2021
Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом 26.11.2021
Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин 26.11.2021
Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви 26.11.2021
Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении 26.11.2021
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили 26.11.2021
Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 26.11.2021
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 26.11.2021
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 26.11.2021
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 26.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
27.11.2021 01:01
Рубрика: Спорт

Панарин обошел Ларионова по числу заброшенных шайб в НХЛ

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче против "Бостона забросил 170-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол форварда "Бостона" Крейга Смита ответил точным броском нападающий Райан Строум, ассистентом у которого стал Панарин.

Травмировавший Панарина Уилсон оштрафован на пять тысяч долларов

Во второй 20-минутке "мишки" снова вышли вперед после гола ветерана Патриса Бержерона, но "Рейнджерс" сумели отыграться благодаря шайбе Дрэйдена Ханта. В заключительной трети матча забивали только хоккеисты из Нью-Йорка. Панарин вывел свою команду вперед, а Алексис Лафренье и Джейкоб Труба установили окончательный счет - 5:2.

Для Панарина эта шайба стала 170-й в карьере, и по данному показателю он опередил легендарного Игоря Ларионова.

В воротах "Рейнджерс" в этой встрече играл Игорь Шестеркин, сумевший отразить 26 из 28 бросков.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ