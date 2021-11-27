Панарин обошел Ларионова по числу заброшенных шайб в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче против "Бостона забросил 170-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол форварда "Бостона" Крейга Смита ответил точным броском нападающий Райан Строум, ассистентом у которого стал Панарин.

Во второй 20-минутке "мишки" снова вышли вперед после гола ветерана Патриса Бержерона, но "Рейнджерс" сумели отыграться благодаря шайбе Дрэйдена Ханта. В заключительной трети матча забивали только хоккеисты из Нью-Йорка. Панарин вывел свою команду вперед, а Алексис Лафренье и Джейкоб Труба установили окончательный счет - 5:2.

Для Панарина эта шайба стала 170-й в карьере, и по данному показателю он опередил легендарного Игоря Ларионова.

В воротах "Рейнджерс" в этой встрече играл Игорь Шестеркин, сумевший отразить 26 из 28 бросков.