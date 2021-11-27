Пять российских фигуристок выступят в финале Гран-при

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых, которые заняли весь пьедестал на домашнем этапе Гран-при в Сочи, вышли в финал серии Гран-при, который пройдет 9-12 декабря в японской Осаке.

На счету Валиевой две победы - на турнирах Канаде и в России, где спортсменка установила три новых мировых рекорда. Туктамышева на этих же стартах завоевала два серебра. Хромых стала второй в Турине и третьей в Сочи. Сумма мест за два этапа позволила россиянкам попасть в шестерку сильнейших одиночниц первой половины олимпийского сезона.

В финале Гран-при в Осаке также выступят россиянки Анна Щербакова и Алена Косторная. Компанию наших девушек разбавит японка Каори Сакамото.

Напомним, что весь финал Гран-при в женском одиночном катании мог получиться российским. Однако Александра Трусова и Дарья Усачева получили травмы и выбыли из борьбы.