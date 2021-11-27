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27.11.2021 18:48
Рубрика: Спорт

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович убил в себе болельщика

Текст: Альберт Минуллин (Дубай)
Аркадий Дворкович - один из самых занятых организаторов матча за шахматную корону на начальной его стадии. Но при желании время для блиц-интервью у президента ФИДЕ всегда отыщется.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аркадий Владимирович, все любители шахмат заждались этого матча между Карлсеном и Непомнящим.

Аркадий Дворкович: Прекрасно понимаю. Для ФИДЕ - это крупнейшее и долгожданное событие. Были, конечно, и матч претендентов, и другие турниры, но это же не матч за шахматную корону, который является особым событием. И мы в ФИДЕ довольны тем, что в 2019-м нашли такого надежного партнера, как ЭКСПО в Дубае, и смогли договориться с ними об уникальных условиях проведения матча. Это касается и призового фонда в два миллиона евро, и площадки на территории выставки. Сделано все, чтобы условия для всех были идеальными. Конечно, соревнования такого уровня организовывать сложно, а вот с хорошим партнером - легче.

Достигнуты ли соглашения о трансляциях матча?

Аркадий Дворкович: Впервые мы делаем трансляции не только на родину Карлсена, в которого влюблена вся его Норвегия. С помощью российских каналов матч увидит Россия. Американский канал даст возможность посмотреть матч жителям США. Это, конечно, уникальнейший опыт.

А как с фан-зонами для болельщиков?

Аркадий Дворкович: Они созданы в отдельных городах, где ценят шахматы. Понятно, что и в России будет фан-зона. Мы рассматривали разные площадки, но выбрали ту, что максимально близка к символу нашей страны - Красной площади. Фан-зона расположилась в ГУМЕ. На 3-м этаже открылось специальное помещение, в котором есть и комментаторы, и возможность поиграть в шахматы и даже встретиться в сеансах одновременной игры с гроссмейстерами. Можно сфотографироваться со звездами, в фан-зону приглашенными.

Есть такое выражение: "Каждый шахматный тренер убивает в себе спортсмена, и тогда у него должно получиться". А насколько получилось у президента ФИДЕ убить в себе болельщика?

Аркадий Дворкович: Всегда четко разделяю обязанности президента Федерации и болельщика, да и какие-то другие свои ипостаси. В любом случае создаю равные для всех условия борьбы за любые награды, тем более в матче за первенство мира. Так и здесь и Магнуса и у Яена одинаковые условия с учетом их собственных предпочтений.

Но, как говорится, сердцу не прикажешь. И совершенно очевидно, за кого мое сердце. Однако это никак не отразится на матче.

Спорт Шахматы