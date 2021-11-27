"Ахмат" обыграл "Ростов" и поднялся на пятое место в РПЛ

В субботу в поединке 16-го тура чемпионата страны по футболу "Ахмат" на своем поле переиграл "Ростов" - 2:0 (1:0). Голы в составе грозненцев провели Артем Полярус (с пенальти) и Сенин Себаи.

Стартовый тур второго круга был важным для каждого из соперников. Коллектив Андрея Талалева победил в трех из четырех последних встреч, а еще одна виктория позволяла грозненцам набрать 24 очка и догнать "Краснодар" и ЦСКА, занимающих на данный момент пятое и шестое места.

Ну, а донские питомцы Виталия Кафанова в случае своего успеха могут набрать 20 очков и не только чуть отодвинуться от зоны переходных матчей, но еще и опередить идущий после первого круга десятым столичный "Спартак".

В довольно вязкой борьбе на всех участках поля в дебюте первыми прибавили в командной скорости хозяева, которые и создали опасный момент. После подачи углового игрок обороны "Ростова" Игорь Калинин едва не срезал головой мяч в свои ворота. А вскоре он же стал еще и виновником пенальти: находившей в штрафной футболист хозяев Артем Полярус прострелил, а мяч попал в руку защитнику гостей. Украинский легионер с "точки" сильно пробил по центру, обманув голкипера Сергея Песьякова, - 1:0, 27-я минута.

Команда из Ростова-на-Дону вскоре также успела забить, однако судьи зафиксировали крохотный офсайд у форварда Али Соу и го не засчитали.

После перерыва гости, включив свой фирменный прессинг, предстали куда более агрессивными. Рвался к воротам смещавшийся постоянно с фланга в центр Хорен Байрамян, на левой бровке оборону "Ахмата" изрядно нервировал своими острыми проходами Понтус Алмквист, опасно пробил из неплохой позиции Кирилл Фольмер.

Правда, с помощью замен "Ахмату" удалось немного отодвинуть основные действия от собственной штрафной, а контратака с участием левого защитника Мирослава Богославаца даже завершилась выстрелом над перекладиной.

Зато в следующей атаке Богославац вместо удара отдал мяч Сенину Себаи, а тот из центра штрафной мощно пробил над голкипером - 2:0, 76-я минута.

"Ахмат" довел матч до победы, набрал 24 очка и перед другими поединками 16-го тура занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая "Краснодар" и ЦСКА по дополнительным показателям.