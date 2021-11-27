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27.11.2021 19:00
Рубрика: Спорт

Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

Текст: Максим Домчев
На конгрессе Международной федерации фехтования прошли выборы главы организации. По итогам голосования свой пост сохранил Алишер Усманов.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Усманов был переизбран на четвертый срок. Он возглавил Международную федерацию фехтования в 2008 году, после чего его полномочия продлевались в 2012 и 2016 годах. Ранее он возглавлял Федерацию фехтования России и Европейскую конфедерацию фехтования.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

После выборов Усманов заявил, что для него большая честь продолжить работать на этом посту.

"Фехтование в настоящее время имеет позицию сильнее, чем когда-либо. Программы Международной федерации получили поддержку во всем мире и способствовали развитию и росту его популярности, как одного из основных олимпийских видов спорта", - приводит слова Усманова сайт федерации.

Глава FIE добавил, что прошедшая в Токио Олимпиада стала успешной для этого вида спорта.

"Впервые было разыграно максимальное число наград. Я уверен в светлом будущем фехтования и его важной роли в олимпийском движении", - сказал он.

Усманова поздравил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявивший, что этот вид спорта продолжит динамично развиваться.

"Поздравляю моего друга Алишера Усманова с переизбранием на пост президента. Он сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, и я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит свое дальнейшее развитие", - заявил Бах.

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