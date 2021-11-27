Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

На конгрессе Международной федерации фехтования прошли выборы главы организации. По итогам голосования свой пост сохранил Алишер Усманов.

Усманов был переизбран на четвертый срок. Он возглавил Международную федерацию фехтования в 2008 году, после чего его полномочия продлевались в 2012 и 2016 годах. Ранее он возглавлял Федерацию фехтования России и Европейскую конфедерацию фехтования.

После выборов Усманов заявил, что для него большая честь продолжить работать на этом посту.

"Фехтование в настоящее время имеет позицию сильнее, чем когда-либо. Программы Международной федерации получили поддержку во всем мире и способствовали развитию и росту его популярности, как одного из основных олимпийских видов спорта", - приводит слова Усманова сайт федерации.

Глава FIE добавил, что прошедшая в Токио Олимпиада стала успешной для этого вида спорта.

"Впервые было разыграно максимальное число наград. Я уверен в светлом будущем фехтования и его важной роли в олимпийском движении", - сказал он.

Усманова поздравил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявивший, что этот вид спорта продолжит динамично развиваться.

"Поздравляю моего друга Алишера Усманова с переизбранием на пост президента. Он сыграл важную роль в развитии фехтования во всем мире, и я уверен, что под его руководством этот замечательный олимпийский вид спорта продолжит свое дальнейшее развитие", - заявил Бах.