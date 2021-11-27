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27.11.2021 14:13
Рубрика: Власть

В Москве приняли присягу 80 новобранцев ЦСКА

Текст: Юрий Гаврилов

Свыше 80 новобранцев спортивных рот ЦСКА, в том числе три мастера спорта России международного класса, в субботу приняли Военную присягу.

"Сегодня знаменательный день для всего армейского спорта. Он знаменателен тем, что армейский спорт пополнился молодыми, амбициозными и уже заявивший о себе спортсменами", - сказал на торжественной церемонии статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Он подчеркнул, что Военная присяга по определению является значимым событием в жизни каждого человека в погонах, потому что в этот день военнослужащий обязуется честно и беззаветно служить Родине.

Минобороны и РИО договорились обмениваться информацией

"Вы пополнили ряды прославленного армейского клуба. Под знаменами этого, самого именитого в мире спортивного клуба воспитана блестящая плеяда отечественного и мирового спорта. Вам есть, на кого равняться. Вам есть, с кого брать пример", - обратился Панков к новобранцам. От имени руководства Минобороны России он пожелал спортсменам успехов в службе и достижений в спорте.

В спортивные роты, которые дислоцируются в столице и Подмосковье этой осенью призвали 83 атлета. Среди них - члены сборных команд страны по олимпийским видам спорта. В военном ведомстве уточнили, что среди молодого пополнения есть три мастера спорта России международного класса. Это - призер первенства мира и Европы среди молодежи до 23 лет по бобслею, победитель чемпионата России Сергей Бакланов. А также чемпион России и международных турниров по тхэквондо Глеб Захаров, член команды - чемпиона мира среди юниоров 2021 года по фехтованию Алексей Удовиченко.

Все эти новобранцы осени-2021 являются именитыми спортсменами. Среди них 53 мастера спорта России и 27 кандидатов в мастера. Церемония приведения молодых солдат к Военной присяге прошла в рамках III Всероссийского форума ЦСКА.

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