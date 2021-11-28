Карлсен прибыл в Дубай, чтобы поддержать сына - чемпиона мира по шахматам

Норвежец Хенрик Карлсен - многодетный отец. Кроме Магнуса у него трое дочерей. Но все внимание сыну. Хенрик - всегда рядом с чемпионом. Он полноправный член его шахматной команды и сопровождает Магнуса в поездках по миру. Недавно Карлсен-старший упал с крыши и сломал ногу. Что не помешало ему приехать в Дубай: Магнус привык к его поддержке. Но темы перелома касаться неловко. Да и главное в этом разговоре - шахматы.

Хенрик Карлсен (на фото слева) заинтересовал сына Магнуса (справа) шахматами, и тот стал чемпионом мира. Фото: РИА Новости

Господин Карлсен, начнем с очень важного. На что особенно обращает внимание Магнус в этом матче с Непомнящим?

Хенрик Карлсен: Он уже столько раз играл за шахматную корону. Поэтому знает все тонкости подготовки - шахматной, физической, психологической. Ян, это видно, хорошо готов. Даже лучше, чем обычно. И наша команда уверена: все решится в матче самими игроками.

А какие еще методы используются в этом поединке?

Хенрик Карлсен: Здесь можно говорить о команде, которая собралась в Дубае, о логистике. Все это более-менее на том же уровне, что и прежде. Возможно, есть одна особенность. На этот раз доктор команды - сестра Магнуса. И она привезла в Дубай своего годовалого Альберта. Для нас он стал своеобразным талисманом, его присутствие - некая эмоциональная поддержка.

Чувствует ли ваш сын груз шахматной короны, которая с 2013 года остается на его светлой голове?

Хенрик Карлсен: Тут я бы обратил внимание на два аспекта. Если вы - топовый игрок, что относится, безусловно, к сыну, необходимо быть постоянно мотивированным и продолжать творческое развитие. Не выполнив этой задачи, сложно тянуться вверх, оставаться впереди всех. Это касается понимания значения шахмат, которое так важно в различных турнирах и особенно в матчах за звание чемпиона мира. Магнус достиг вершины в сравнительно раннем возрасте. Так что развитие необходимо, хотя можно сказать, заодно с этим поспорив, что с течением времени задача быть первым усложняется и усложняется. Но пока это удается, мотивация остается при Магнусе, а его эмоциональное состояние вполне соответствует поставленной цели. Он в хорошей форме. Он - готов.

Заметно, что в ответах на вопросы Магнус краток, остроумен, конкретен. Не сказывается ли такой оптимизм и на игре?

Хенрик Карлсен: Надеюсь. Но и Яну в этом компоненте не откажешь. Думаю, здесь проявляется и нечто иное. Остроумно парируя вопросы журналистов на пресс-конференциях, шахматисты доказывают себе, что не собираются уж слишком серьезно относиться к происходящему ни за доской, ни за пределами игрового зала. Давление в матче за корону не может не сказываться. И приходится как-то от этого отвлекаться. Тут помогают шутки, физические упражнения, общение только с теми людьми, которые тебе приятны. Даже наслаждение хорошим обедом - тоже в помощь.

У команды Магнуса свой талисман - его годовалый племянник Альберт, привезенный в Дубай

Существует мнение, что Ян - очень неудобный соперник для Магнуса. Статистика их поединков в пользу Непомнящего. А есть ли, с точки зрения вашей команды, и другие свидетельства того, что Ян весьма сильный оппонент?

Хенрик Карлсен: Я бы сказал так: любой претендент на звание - соперник сложный. Потому что на таких матчах они стремятся показывать лучшие качества, которые от них ожидают. Это всегда волнующий момент - встретиться за доской с великолепно подготовленным претендентом, для которого этот матч, быть может, важнейший момент жизни. Фабиано Каруана, Сергей Карякин, сегодня Ян Непомнящий... Встречи с ними всегда напряжение, стресс. Это не то, в чем в широком смысле слова вы можете наслаждаться. Возможностью побороться за корону, удержать ее - да. Но напряжение в матче столь высоко, что истинное наслаждение приходит только после достижения полного успеха.

Нынешний матч из 14 партий продолжительнее прежнего с 12 поединками. Как это может отразиться на игре?

Хенрик Карсен: В возросшей продолжительности и заключается один из секретов исхода всего матча. Ясно, что он дается труднее. На этот раз предстоит провести еще два тура. И никакого отдыха не предвидится. Не берусь предсказывать, как это отразится на участниках. Может ли возросшая продолжительность оказаться решающим фактором? Не знаю.

Обычно день рождения вашего сына приходится на заключительные партии матча или на тай-брейк. А сейчас 30 ноября выпало на самый разгар турнира. Будет ли как-то отмечаться праздник?

Хенрик Карлсен: Возможно, это как раз тот секрет, который я не должен раскрывать перед вами. Но в принципе, Магнус не из тех, которые на этом фокусируются. Тем более и 31 год - дата не круглая.

Но пирог-то от нас в этот день принести вам можно?

Хенрик Карлсен: Магнус, наверное, будет не против. А уж его команда - точно за.