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28.11.2021 12:25
Рубрика: Спорт

На матч чемпионата Португалии команда вышла вдевятером из-за COVID-19

Текст: Артур Нанян
Встреча 12-го тура первенства Португалии по футболу между "Белененсешем" и "Бенфикой" была остановлена досрочно из-за вспышки коронавируса в стане хозяев, вышедших на поле вдевятером.

После первого тайма, в котором гости забили семь безответных мячей, игроки "Белененсеша" не хотели выходить из раздевалки. Однако спустя 20 минут после момента, когда поединок должен был быть возобновлен, хозяева вышли на газон, но всемером. Через две минуты один из футболистов "Белененсеша" сообщил о травме и арбитр вынужден был прервать встречу. Согласно правилам, на поле должно находиться не менее семи игроков каждой из команд.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Скандал разразился нешуточный. По словам президента "Бенфики", экс-звезды "Милана" Руя Кошты, этот матч стал "черной страницей в истории португальского футбола и страны в целом".

"Хотел бы выразить сожаление в связи со случившимся. Это черная страница в истории нашего футбола и страны в целом. "Бенфика" просто следовала регламенту, "Белененсеш" тоже обязан был сыграть. Если бы мы не вышли на газон, получили бы техническое поражение. Нам должно быть стыдно, но мы не несем за это ответственность. Нам тоже было неприятно играть в таких условиях", - признался Кошта.

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