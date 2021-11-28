Пятиборцы распрощались с конями

Новости

В Кузбассе освятили храм в память о жертвах пожара в "Зимней вишне" 17:06
Омикрон-штамм обнаружен у 13 пассажиров рейса ЮАР - Нидерланды 16:54
Гидрометцентр предупредил о переменах погоды в центре России 16:52
Возобновлены поисковые работы в шахте Листвяжной 16:42
Путин выразил соболезнования родным и близким Градского 16:30
Вышел новый тизер сериала по "Звездным войнам" "Книга Бобы Фетта" 16:15
Путин встретится с президентом Вьетнама и выступит на форуме ВТБ 16:02
Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" 16:02
Шведка Ханна Эберг стала победительницей спринта на этапе КМ по биатлону 15:15
ВОЗ объяснила, почему назвала новый штамм коронавируса омикроном 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой 15:00
Выборы в Киргизии проходят при рекордно низкой явке 14:58
Эксперт Роспотребнадзора: Штамм "омикрон" в России не обнаружен 14:36
РБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларов 14:33
Конкурс "Мисс Вселенная" не будет отменен из-за нового штамма COVID-19 14:31
Разработчик "ЭпиВакКороны" оценил эффективность вакцины против омикрона 14:28
В Минкультуры выразили соболезнования в связи с кончиной Градского 14:20
Москвичей предупредили о приближающемся рекордном тепле и давлении 14:02
Канцлер Австрии выступил за продолжение "Северного потока-2" 13:56
В Японии отменили военные учения, чтобы не сломать сакуру 13:28
Премьер-министром Чехии назначен Петр Фиала 13:27
В Шереметьево экстренно сел Boeing из Доминиканы 13:17
Выживший при аварии в шахте "Листвяжной" спасатель вернется к работе 13:17
Марина Хлебникова начала самостоятельно дышать 13:11
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Александра Градского 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
28.11.2021 16:14
Рубрика: Спорт

Пятиборцы распрощались с конями

Текст: Николай Долгополов
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Пятиборье - один из старейших олимпийских видов спорта, распрощался со своими, казалось вечными спутниками - лошадьми. Теперь никакого конкура. Так решил съезд Международного Союза современного пятиборья на своем Конгрессе. За это решение подано 66 голосов, против - 15.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
В Японии хотят провести еще одну Олимпиаду - зимнюю

Теперь предстоит выбрать новый вид, который и будет включен в программу олимпийского турнира пятиборцев, начиная с Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Выбор Международного Союза современного пятиборья, пока он еще не сделан, предстоит утвердить Международному олимпийскому комитету. Предполагается, что Исполком МОК примет серьезнейшее изменение давних правил уже 1 декабря.

В то же время Международный Арбитражный суд не рассмотрел до конца петицию, подписанную 650 действующими и бывшими пятиборцами, не согласными с этим, как они считают, преждевременным и не утвержденным надлежащим образом решением.

Несмотря на все сложности и оставшиеся неразрешенными противоречия, президент Международного Союза современного пятиборья Клаус Шорман был переизбран на свой пост: 72 - за, 12 против. Никто не рискнул бросить вызов Шорману, возглавляющему Союз уже 28 лет и теперь получившему право на еще четыре года правления.

Спорт Олимпийские игры