Пятиборцы распрощались с конями

Пятиборье - один из старейших олимпийских видов спорта, распрощался со своими, казалось вечными спутниками - лошадьми. Теперь никакого конкура. Так решил съезд Международного Союза современного пятиборья на своем Конгрессе. За это решение подано 66 голосов, против - 15.

Теперь предстоит выбрать новый вид, который и будет включен в программу олимпийского турнира пятиборцев, начиная с Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Выбор Международного Союза современного пятиборья, пока он еще не сделан, предстоит утвердить Международному олимпийскому комитету. Предполагается, что Исполком МОК примет серьезнейшее изменение давних правил уже 1 декабря.

В то же время Международный Арбитражный суд не рассмотрел до конца петицию, подписанную 650 действующими и бывшими пятиборцами, не согласными с этим, как они считают, преждевременным и не утвержденным надлежащим образом решением.

Несмотря на все сложности и оставшиеся неразрешенными противоречия, президент Международного Союза современного пятиборья Клаус Шорман был переизбран на свой пост: 72 - за, 12 против. Никто не рискнул бросить вызов Шорману, возглавляющему Союз уже 28 лет и теперь получившему право на еще четыре года правления.