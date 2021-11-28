Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал вторую ничейную партию

В Дубае завершилась вторая партия матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим. Первый символический ход в партии сделал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. В этом ему помог Андрей Симановский, один из организаторов турнира претендентов в Екатеринбурге, постоянно опекающий российского претендента Яна Непомнящего.

На 58-м ходу шахматисты подписали мирное соглашение. Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" дал короткий комментарий второй партии матча:

"Вторая партия матча сегодня получилась очень живая. В ней Ян отлично решил все поставленные перед ним задачи.

Сначала Непомнящий спокойно отреагировал на мощную импровизацию Магнуса Карлсена в Каталонском начале.

Затем у игравшего черными Яна был перевес по ходу партии. Но белые искусно держали напряжение на доске и создали давление на короля противника, что позволило им добиться ничьей.

Радует, что время всего этого цикла розыгрыша первенства мира Ян достаточно грамотно использует своё время, что позволяет держать контроль за ситуацией на доске".