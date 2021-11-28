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28.11.2021 23:20
Рубрика: Спорт

В чемпионате КХЛ "Спартак" выиграли в дерби у "Динамо"

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 270(8621)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. В Москве выясняли, кто из них сильнее, земляки - "Спартак" и "Динамо".
Хоккеисты "Спартака" обыграли земляков из "Динамо" и продлили свою победную серию. Фото: РИА Новости Хоккеисты "Спартака" обыграли земляков из "Динамо" и продлили свою победную серию. Фото: РИА Новости
Хоккеисты "Спартака" обыграли земляков из "Динамо" и продлили свою победную серию. Фото: РИА Новости

Перед игрой команды и болельщики почтили память игрока МХК "Динамо" Валентина Родионова - кончина 16-летнего парня стала общей болью для всей хоккейной семьи.

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Матч получился боевым, но чуть лучше, удачливее оказались "красно-белые" - 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Александр Хохлачев, Иван Дроздов, Сергей Широков и Эмиль Петтерссон. У "Динамо" отличился Станислав Галиев.

"Спартак" победил четвертый раз в последних пяти играх, а вот у "Динамо" победная серия прервалась на отметке в шесть матчей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов похвалил соперника:

- Хочу поздравить "Спартак" с победой, потому что очень качественный матч показали - продуманно играли, много двигались, интересные комбинации предлагали. Они нас и перебегали, и переиграли, особенно поначалу. Начало мы проспали, потом как-то игру выровняли, но с таким началом тяжело что-то сделать.

Разумеется, журналисты спросили и о трагедии с молодым хоккеистом Родионовым.

"Тяжело говорить об этом, потому что молодой был, хороший, сердечный. Потеря шестнадцатилетнего парня, которого я хорошо знал, который дружил с моим сыном, который в команде на отличном счету - очень тяжело. Хочется выразить поддержку и соболезнование отцу ребенка. Меньше года назад он жену похоронил, сейчас - сына. Очень тяжело, огромная трагедия", - ответил Кудашов.

В свою очередь, наставник "Спартака" Борис Миронов был лаконичен:

- Хорошая командная игра была. Забили быстрые голы, потом играли по зданию. Сегодня ребята - молодцы. Как говорится у молодежи - респект и уважуха. Хорошая игра все 60 минут, нужно цепляться за такую игру и готовиться к следующим матчам.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Из остальных поединков стоит отметить победу ХК "Сочи", который на выезде разгромил владивостокский "Адмирал" - 8:2.

Дубль в составе победителей сделал Мартин Бакош, еще по шайбе забросили Дмитрий Колготин, Янис Якс, Давид Рундблад, Кирилл Мельниченко, Ярослав Дыбленко и Амир Гараев. У "Адмирала" отличились Владислав Ушенин и Артем Гареев.

Неожиданным выглядит победа "Амура" над "Салаватом Юлаевым".

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Тем временем

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

В матче с "Коламбус Блю Джекетс" (6:3) 26-летний россиянин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В активе форварда 16 очков (8+8) в 19 матчах регулярного чемпионата.

Первой звездой дня признан форвард "Колорадо" Микко Рантанен, а третьей звездой стал форвард "Сиэтла" Джордан Эберле.

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